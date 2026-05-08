Liberan a maestra vinculada a muerte de una bebé

Matehuala.- Se dio a conocer que la directora de la Estancia Infantil Los Reyes quedó en libertad, luego de que un juez le otorgara la suspensión condicional en el caso relacionado con la bebé Darian Idaliz, quien falleció en la guardería ya mencionada el 30 de abril de 2025, presuntamente por negligencia de la acusada.

Idaliz Velazco, madre de la pequeña fallecida, informó que la responsable de la muerte de su hija ya fue liberada, ya que le redujeron el delito, proceso en el cual estará en libertad pagando una cantidad de dinero cada mes. Señaló que esto le duele mucho, pues pensó que se le haría justicia a su hija, quien era una niña inocente que perdió la vida por culpa de la directora de la Guardería Los Reyes.

Refiere que es lamentable que el juez haya dictado esta sentencia, pues considera esto una injusticia para su bebita fallecida, considera que la acusada debió haber estado recluida mucho tiempo por la muerte de su hija. Ahora obtuvo su libertad haciendo uso de dinero y continuará el proceso fuera de prisión.

Dijo sentirse mal, ya que esta sentencia le parece poca cosa por el delito cometido.

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Agregó que también la Fiscalía de Matehuala los apoyó mucho, pero esta decisión vino de instancias superiores.

Finalmente, agradeció a la gente que la ha apoyado y aseguró que seguirá luchando por hacerle justicia a su hija.