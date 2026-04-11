Limpian calles de Matehuala

Matehuala.- Trabajadores de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano está realizando trabajos de limpieza en distintos sectores de la ciudad, derivado de las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, ya que el agua arrastró mucha arena hacia diversas calles de la ciudad.

Debido a las fuertes lluvias que se registraron, se vieron afectadas muchas de las calles de la ciudad, el exceso de agua arrastró tierra y escombro por las vialidades, además, se cayeron ramas de algunos árboles.

Primero se llevó a cabo la limpieza de las calles de la zona centro, ya que son por donde más tráfico vial haya para trasladarse a cualquier sector de la ciudad.

Pero también se han estado limpiando las calles de varias colonias de la ciudad, algunas que se llenaron de lodo y están intransitables.

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También se han estado acondicionando los caminos de algunas comunidades que, por las lluvias, quedaron destrozados, lo que dificultaba la comunicación de los habitantes.

Las cuadrillas continúan laborando de manera permanente para restablecer condiciones seguras en vialidades y espacios públicos.

Se solicita a la ciudadanía su comprensión y apoyo, así como transitar con precaución, ya que los trabajos siguen en proceso en diferentes puntos de la ciudad.

Si se detecta alguna afectación, repórtala a la Dirección de Obras Públicas de Matehuala para su pronta atención.