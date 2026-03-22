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Limpian parajes turísticos previo a las vacaciones

Para dejarlos relucientes y sin desechos

Por Carmen Hernández

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Limpian parajes turísticos previo a las vacaciones

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Personal del Ayuntamiento inició los trabajos de limpieza de los parajes turísticos, para que los lugares luzcan limpios ante la ya próxima llegada de visitantes durante las vacaciones de Semana Santa. 

Una plantilla de empleados de Servicios Municipales comenzó con el mantenimiento y limpieza de la llamada taza.  

Posteriormente recorrerán todos los lugares del paraje para embellecerlos, para que luzcan bonitos y limpios durante la temporada vacacional. 

También hicieron un llamado a la ciudadanía en general que visita los diversos sitios del paraje, para que no dejen los lugares sucios, si generan desechos llevarlos en una bolsita y posteriormente colocarlos en los contenedores que están colocados en el paraje turístico.

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