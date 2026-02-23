Líneas de autobuses suspenden corridas

CIUDAD VALLES.- Suspenden corridas al occidente del país en la Central de Autobuses, por la situación de violencia que se vive en Jalisco y estados vecinos.

Las líneas de autotransporte que viajan hacia Jalisco y Guanajuato suspendieron las corridas este domingo, ante la situación de inestabilidad social y violencia que generó la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", a manos de elementos del Ejército, en un operativo llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, como lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado oficial, este mediodía.

Algunas salidas a Tampico, Reynosa y Matamoros también fueron suspendidas, aunque no en todas las empresas de autotransporte, pero las que van hacia los Estados del occidente han cerrado la posibilidad de comprar boleto o viajar para esos rumbos.