Líneas de autobuses suspenden corridas

Por Redacción

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Líneas de autobuses suspenden corridas

CIUDAD VALLES.- Suspenden corridas al occidente del país en la Central de Autobuses, por la situación de violencia que se vive en Jalisco y estados vecinos.

Las líneas de autotransporte que viajan hacia Jalisco y Guanajuato suspendieron las corridas este domingo, ante la situación de inestabilidad social y violencia que generó la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", a manos de elementos del Ejército, en un operativo llevado a cabo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, como lo dio a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado oficial, este mediodía.

Algunas salidas a Tampico, Reynosa y Matamoros también fueron suspendidas, aunque no en todas las empresas de autotransporte, pero las que van hacia los Estados del occidente han cerrado la posibilidad de comprar boleto o viajar para esos rumbos.

Localizan cuerpo sin vida de joven que se hundió en el río Tampaón
SLP

Huasteca Hoy

Rescatistas y voluntarios realizaron operativo nocturno para encontrar al joven en Ciudad Valles.

Firman convenio Canaco y la Instancia de la Juventud
SLP

Jesús Vázquez

Muere ocelote atropellado en vía de la zona urbana
SLP

Redacción

Baja cosecha de hortalizas; productores siembran sandía
SLP

Carmen Hernández

El campo presenta algunos problemas