Lista, Semana Nacional de Vacunación en SLP

CIUDAD VALLES.- Este sábado comenzará la Semana Nacional de Vacunación en el estado de San Luis Potosí con el cuadro básico de todas las vacunas para todas las edades.

Berenice Loredo, responsable de la Vacunación en la Jurisdicción Sanitaria V indicó que la semana nacional será del 25 de abril al 2 de mayo, aunque otros días más habrá actividades en diferentes municipios y comunidades del área que le toca a esta instancia de salud.

El acto protocolario de inicio sería este sábado en Aquismón, con la presencia de la secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz.

Los puestos de vacunación habituales en Valles serán en la calle Hidalgo, entre Independencia y Carranza, en la esquina de Madero y Abasolo, sobre el mercado Gonzalo N. Santos y a las afueras de Aurrerá, en bulevar y Vicente C. Salazar.

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Además, habrá campañas intensas de todo el cuadro básico para todas las edades en San José el Viejo, Tamasopo el lunes 27 de abril; el martes 28 de abril estarán en Antiguo Tamuín; el miércoles 29 en Sabinito de Arriba, El Naranjo; el lunes 4 de mayo en Coyoles, Ciudad Valles y el miércoles 6 de mayo en Ponciano Arriaga, Ébano.