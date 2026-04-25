logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Lista, Semana Nacional de Vacunación en SLP

Por Redacción

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Lista, Semana Nacional de Vacunación en SLP

CIUDAD VALLES.- Este sábado comenzará la Semana Nacional de Vacunación en el estado de San Luis Potosí con el cuadro básico de todas las vacunas para todas las edades.

Berenice Loredo, responsable de la Vacunación en la Jurisdicción Sanitaria V indicó que la semana nacional será del 25 de abril al 2 de mayo, aunque otros días más habrá actividades en diferentes municipios y comunidades del área que le toca a esta instancia de salud.

El acto protocolario de inicio sería este sábado en Aquismón, con la presencia de la secretaria de Salud, Leticia Mariana Gómez Ordaz.

Los puestos de vacunación habituales en Valles serán en la calle Hidalgo, entre Independencia y Carranza, en la esquina de Madero y Abasolo, sobre el mercado Gonzalo N. Santos y a las afueras de Aurrerá, en bulevar y Vicente C. Salazar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, habrá campañas intensas de todo el cuadro básico para todas las edades en San José el Viejo, Tamasopo el lunes 27 de abril; el martes 28 de abril estarán en Antiguo Tamuín; el miércoles 29 en Sabinito de Arriba, El Naranjo; el lunes 4 de mayo en Coyoles, Ciudad Valles y el miércoles 6 de mayo en Ponciano Arriaga, Ébano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan Feria del Empleo sin límites
Realizan Feria del Empleo sin límites

Realizan Feria del Empleo sin límites

SLP

Jesús Vázquez

Se ofrecieron diversas fuentes de empleo

Mujeres, las que más gustan de la lectura
Mujeres, las que más gustan de la lectura

Mujeres, las que más gustan de la lectura

SLP

Carmen Hernández

Llegan a Matehuala las reliquias de San Pascual Bailón
Llegan a Matehuala las reliquias de San Pascual Bailón

Llegan a Matehuala las reliquias de San Pascual Bailón

SLP

Jesús Vázquez

Harán un recorrido por parroquias del Altiplano

Rechazan apertura de local externo en el Mercado Colón
Rechazan apertura de local externo en el Mercado Colón

Rechazan apertura de local externo en el Mercado Colón

SLP

Carmen Hernández

Comerciante ya tenía material para la obra