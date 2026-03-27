Listo el Festival San Luis en Primavera

RIOVERDE.- Invitan al Festival San Luis Primavera, que se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril, serán 100 eventos culturales, se cuenta con más de 8 mil habitaciones para que se pueda disfrutar con comodidad estas vacaciones.

En conferencia de prensa, la directora de Turismo dio a conocer que todo está listo para el Festival que se realizará en la Plaza Fundadores y Plaza de Aranzazu, se contará con 100 eventos culturales y 800 artistas en escena.

Esperan más de 300 mil turistas, el 80% de todo el país y el 20% del extranjero, se dijo de 35 países.

El evento que tiene más afluencia es la Procesión del Silencio, se tiene como país invitado a España, así como a Oaxaca, las actividades serán gratuitas.

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Se cuenta con información en braile y de señas mexicanas, hizo hincapié que se espera una ocupación hotelera para toda la temporada de más de un 70%.

La funcionaria presumió que el año pasado se tuvo una derrama económica de más de 500 millones de pesos.

Al ser cuestionado sobre la inversión en la contratación de artistas, sólo atinó a decir "la inversión se la buscamos".