logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ILUSIÓN MATERNAL

Fotogalería

ILUSIÓN MATERNAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Listo el Festival San Luis en Primavera

Por Carmen Hernández

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Listo el Festival San Luis en Primavera

RIOVERDE.- Invitan al Festival San Luis Primavera, que se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril, serán 100 eventos culturales, se cuenta con más de 8 mil habitaciones para que se pueda disfrutar con comodidad estas vacaciones. 

En conferencia de prensa, la directora de Turismo dio a conocer que todo está listo para el Festival que se realizará en la Plaza Fundadores y Plaza de Aranzazu, se contará con 100 eventos culturales y 800 artistas en escena. 

Esperan más de 300 mil turistas, el 80% de todo el país y el 20% del extranjero, se dijo de 35 países.

El evento que tiene más afluencia es la Procesión del Silencio, se tiene como país invitado a España, así como a Oaxaca, las actividades serán gratuitas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se cuenta con información en braile y de señas mexicanas, hizo hincapié que se espera una ocupación hotelera para toda la temporada de más de un 70%. 

La funcionaria presumió que el año pasado se tuvo una derrama económica de más de 500 millones de pesos. 

Al ser cuestionado sobre la inversión en la contratación de artistas, sólo atinó a decir "la inversión se la buscamos".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos
En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

En Valles y Catorce, dos nuevos casos de barrenador en humanos

SLP

Huasteca Hoy

En Ciudad Valles y Catorce están los pacientes con problemas de movilidad y diabetes

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe
Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

Llegó la réplica de la Virgen de Guadalupe

SLP

Redacción

Polis municipales cuidarán la feria
Polis municipales cuidarán la feria

Polis municipales cuidarán la feria

SLP

Redacción

La máxima fiesta popular de los vallenses estará bien vigilada

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja
Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

Arrancó la colecta anual de Cruz Roja

SLP

Jesús Vázquez