Llama iglesia a rescatar el verdadero amor

Matehuala.- Admite el obispo que celebrar el día del amor y la amistad ha tomado un tinte meramente comercial, olvidando el significado del amor y la amistad, que no es dar regalos sino brindar respeto y amor a nuestros semejantes, es algo que debemos rescatar los valores del amor y la amistad.

Margarito Salazar Cárdenas dijo que lo más importante es celebrar el verdadero amor cristiano y las expresiones de amistad, compromiso serio del matrimonio, el amor de servicio, el amor de fidelidad donde no hay egoísmo y dar las expresiones de amistad en este tiempo en que la amistad es más un nombre que actitudes sinceras de cercanía y hay que resaltar la amistad como un valor que necesitamos todos en nuestras relaciones diarias de cercanía con el otro.

Refiere que el 14 de febrero no sea solamente regalitos, muchas cosas que son superficiales y que pasan rápido, hay que fomentar el amor y la amistad y cercanía en el sentido de fe y reflexionar del amor de Dios.

El 14 de febrero se celebra a los santos Valentín, Cirilo, y Metodio aunque el más citado es San Valentín, pues la tradición cristiana dice que Valentín era un sacerdote de Roma, que oficiaba matrimonios a escondidas del Emperador Romano, y por lo mismo, fue ejecutado y después canonizado en los inicios de la iglesia, se ha señalado patrono de los enamorados.

Sin embargo, después del Vaticano II se quita del Santoral para permitir su veneración de forma local en Roma.