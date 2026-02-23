Llama la iglesia a orar por la paz

RIOVERDE.- Ante los hechos de violencia que se han registrado la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría pide a la feligresía orar por la paz en México.

En diversos eventos muchas personas han perdido la vida, algunos han resultado con diversas lesiones.

La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría a través de las redes sociales ha pedido a la feligresía orar por México, para que vuelva la paz y tranquilidad.

Encomendamos a nuestra nación al amparo de Santa María de Guadalupe, se dijo durante la liturgia que se celebró.

Pidamos a Dios que sostenga a quienes sufren, que consuelen a quienes han perdido la paz y que ilumine a quienes trabajan por la reconciliación para que regrese la tranquilidad en todo el país.