Llama la iglesia a orar por la paz
RIOVERDE.- Ante los hechos de violencia que se han registrado la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría pide a la feligresía orar por la paz en México.
En diversos eventos muchas personas han perdido la vida, algunos han resultado con diversas lesiones.
La Iglesia de Santa Catarina de Alejandría a través de las redes sociales ha pedido a la feligresía orar por México, para que vuelva la paz y tranquilidad.
Encomendamos a nuestra nación al amparo de Santa María de Guadalupe, se dijo durante la liturgia que se celebró.
Pidamos a Dios que sostenga a quienes sufren, que consuelen a quienes han perdido la paz y que ilumine a quienes trabajan por la reconciliación para que regrese la tranquilidad en todo el país.
