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Llaman a mujeres a denunciar violencia

Por Carmen Hernández

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A

RIOVERDE. - En el Centro Libre de Violencia se continúa brindando atención psicológica y jurídica a mujeres que son violentadas, aunque dicen ha disminuido la violencia física, pero aumentado la psicológica.

Nayely Guadalupe Martínez psicóloga, dijo que la dependencia se encuentra ubicada en la calle Escandón 33, con un horario de atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 

En la dependencia se brinda asesoría psicológica, jurídica, así como pláticas y talleres que contribuyen a la prevención de la violencia, empoderamiento de las mujeres para el liderazgo, entre otros asuntos.  

Reiteró la funcionaria que ha aumentado la violencia psicológica, muchas víctimas no saben que están viviendo en la violencia. 

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Agregó que ha disminuido la física y se ha incrementado la psicológica, pero es importante que las personas se acerquen a denunciar al agresor para que sea castigado y cambie su ámbito de vida.

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