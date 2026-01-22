logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llaman a vacunar a los niños contra sarampión

En marcha campaña para prevenir esta enfermedad

Por Jesús Vázquez

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Llaman a vacunar a los niños contra sarampión

Matehuala.- Se está llevando a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión en Matehuala, donde se exhorta a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de salud para que sean inoculados y queden protegidos contra esta enfermedad.

La vacuna se aplica a los niños de 6 años de edad en adelante, para prevenir esta enfermedad que es muy contagiosa.

Se previenen riesgos, sobre todo en menores, que pueden contraer la enfermedad y provocar problemas de un contagio en su escuela o su hogar, se reconoce que hay padres de familia que no les han completado el esquema básico de vacunación a sus hijos. 

Se pide a la población en general acudir a los centros de salud a vacunar a sus hijos, es una acción fundamental para prevenir esta enfermedad y que los padres de familia cuiden a sus hijos, recordando que vacunar es un acto de amor y responsabilidad y ayuda a salvar vidas, por lo que es importante que los menores tengan su esquema básico de vacunación completo, pues es mejor prevenir que lamentar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Mientras tanto se informa que en la Jurisdicción Sanitaria continúan vacunando contra la influenza, ya que aun hay muchas personas que no se han inoculado, por lo que se exhorta a la población protegerse. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Limpian el canal de la Media Luna
Limpian el canal de la Media Luna

Limpian el canal de la Media Luna

SLP

Carmen Hernández

En el lugar han hallado todo tipo de desechos

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila
Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

Un riesgo, dos cocodrilos en una laguna de La Pila

SLP

Redacción

Rescata PC a abuelito en estado de abandono
Rescata PC a abuelito en estado de abandono

Rescata PC a abuelito en estado de abandono

SLP

Carmen Hernández

Buena respuesta a Caminata por la Paz
Buena respuesta a Caminata por la Paz

Buena respuesta a Caminata por la Paz

SLP

Jesús Vázquez

Se contó con el apoyo de una ambulancia de Cruz Roja