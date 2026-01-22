Llaman a vacunar a los niños contra sarampión
En marcha campaña para prevenir esta enfermedad
Matehuala.- Se está llevando a cabo una campaña de vacunación contra el sarampión en Matehuala, donde se exhorta a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de salud para que sean inoculados y queden protegidos contra esta enfermedad.
La vacuna se aplica a los niños de 6 años de edad en adelante, para prevenir esta enfermedad que es muy contagiosa.
Se previenen riesgos, sobre todo en menores, que pueden contraer la enfermedad y provocar problemas de un contagio en su escuela o su hogar, se reconoce que hay padres de familia que no les han completado el esquema básico de vacunación a sus hijos.
Se pide a la población en general acudir a los centros de salud a vacunar a sus hijos, es una acción fundamental para prevenir esta enfermedad y que los padres de familia cuiden a sus hijos, recordando que vacunar es un acto de amor y responsabilidad y ayuda a salvar vidas, por lo que es importante que los menores tengan su esquema básico de vacunación completo, pues es mejor prevenir que lamentar.
Mientras tanto se informa que en la Jurisdicción Sanitaria continúan vacunando contra la influenza, ya que aun hay muchas personas que no se han inoculado, por lo que se exhorta a la población protegerse.
