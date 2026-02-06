Llegarán maestros que faltan en escuelas

RIOVERDE.- Este viernes se solucionará el problema de la falta de maestros, en 4 escuelas, donde han aumentado las protestas de paterfamilias porque sus hijos no tienen un maestro titular que atienda su grupo y los alumnos se están retrasando en el proceso educativo.

El jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos (URSE) Miguel Ángel Rivera Arellano, reconoció que padres de familia han protestado por la falta de maestros en las escuelas Esther Méndez López de San José del Tapanco, Lázaro Cárdenas del Río, en el Barrio de los Llanitos, Telesecundaria José López Portillo en colonia Agrícola 20 de Noviembre y Plan de Ayala en la colonia Santa Cecilia.

Refiere el funcionario que pese a la falta de un docente, se atiende a menores por parte de otro profesor, pero las quejas han aumentado y se manifiestan con el cierre de escuelas y se lamenta mucho, pero respetan la molestia que tienen los padres de familia.

Rivera Arellano dijo que no han llegado recursos y hay problemas para la contratación de un docente, son procesos administrativos que dependen de la URSE, hay otro órgano rector que es la unidad del sistema para la atención de los maestros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que se llevó a cabo una reunión con el jefe del Departamento, quien estuvo atendiendo a las directivas, se busca que el viernes estén cubiertos los maestros que faltan en diversas instituciones, para que terminen las quejas y manifestaciones de paterfamilias.