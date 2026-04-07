Lluvia dominical recuperó al Valles

CIUDAD VALLES.- La lluvia que se registró este domingo en la mañana hizo recuperar tres centímetros al río Valles, de acuerdo a mediciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 43 entró con una copiosa lluvia al noreste del país, con la que se recargó el río Valles hasta tres centímetros, respecto de la semana pasada, cuando la métrica ribereña marcaba 48 centímetros, como lo consignó Huasteca Hoy en su momento.

Las precipitaciones provocaron que otra vez superara el afluente los 50 centímetros de profundidad por un centímetro más.

Aunque los días que siguieron a la entrada del frente -este lunes- han sido nublados y algo frescos, no hubo más lluvia que las dos horas de chaparrón del domingo en la mañana.

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