Estado

Localiza policía taxi reportado robado

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Localiza policía taxi reportado robado

Matehuala.- A través de una alerta ciudadana sobre el robo con violencia de un taxi en la colonia Antorchista, policías municipales implementaron un dispositivo de búsqueda por toda la ciudad obteniendo como resultado la localización de la unidad abandonada en las orillas del Fraccionamiento Benito Juárez.

El robo ocurrió al filo de las 11:00 horas en las inmediaciones de la colonia Antorchista, luego de que un sujeto hiciera la parada al taxi sobre la calle Juárez y le dijo al chofer lo llevará a la colonia Antorchista. 

El pasajero sacó un arma punzo cortante y lesionó al conductor en la parte posterior del oído derecho y mejilla, enseguida lo bajó de la unidad y huyó con el taxi con rumbo desconocido.

La víctima solicitó auxilio y fue llevado al Hospital General, para su atención médica, mientras que la policía implementó un dispositivo de búsqueda por toda la zona, logrando ubicar el taxi abandonado a orillas del Fraccionamiento Benito Juárez.

 El taxi fue asegurado y canalizado ante la Fiscalía de Justicia del Estado para dar paso al proceso de investigación con el fin de dar con el paradero del responsable.

Ya son varios los taxistas que han sido víctimas de atracos, muchos ante la inseguridad ya no quieren trabajar por las noches. 

