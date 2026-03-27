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Localizan policías a joven extraviado

Por Redacción

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Localizan policías a joven extraviado

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal localizan a un joven de catorce años de edad que se encontraba extraviado desde el miércoles, ya que no cuenta con un teléfono móvil su familia no podía contactarlo y estaban preocupados por él, la tarde del jueves elementos de la Policía Municipal reportaron que habían localizado al muchacho que se encontraba extraviado. El joven durante toda la noche no había regresado a su casa y su familia estaba preocupada por él, por lo que empezaron a subir fotografías a las redes sociales, después de que muchas personas empezaron a compartir para localizar al joven, agentes de la Policía Municipal lograron visualizar un muchacho con los rasgos de quien se encontraba desaparecido.

 Mientras realizaban un rondín por las calles de la ciudad lograron visualizar a un joven que tenía los rasgos de quien se encontraba desaparecido desde el miércoles, al acercarse vieron que era él, por lo que le pidieron que los acompañara, ya que su familia lo estaba buscando y estaban preocupados.

Los agentes lo subieron a la patrulla y se lo llevaron bajo resguardo al área de Trabajo Social, donde estuvieron platicando con él para conocer los motivos por los cuales no había regresado a su domicilio, así mismo al llegar los padres hablaron con ellos antes de entregárselo, posteriormente se le pidió al muchacho que no volviera a hacer este tipo de actos. 


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