Logia Masónica invita al tercer festival juarista

Matehuala.- Directivos de la Logia Masónica Luz de Matehuala número 12 en rueda de prensa dieron a conocer que están llevando a cabo el tercer festival Juarista y para iniciar realizaron reforestación en la Escuela Secundaria Técnica 40, en la escuela primaria Pípila, además van a limpiar el monumento a Benito Juárez, entre otras actividades culturales y académicas. El presidente de la Logia Masónica Álvaro Obregón Prieto informó que este año decidieron apoyar con reforestación en la Primaria Pípila y en la Secundaria Técnica 40, para cuidar el medio ambiente, donde la idea es que los niños y maestros se comprometan a cuidarlos, y así futuras generaciones disfruten la sombra y el aire de estos árboles. Comentó que este viernes llevarán a cabo el concurso de oratoria en el Museo de las Culturas a las doce del día, y a las cinco de la tarde un festival de zumba en el Parque Álvaro Obregón, para el sábado a las diez de la mañana un acto cívico para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, que será en el monumento en su honor en la Plaza Juárez, a la una de la tarde el torneo de ajedrez en el Centro Cultural de Matehuala.

También el sábado a las siete de la tarde en el Teatro Manuel José Othón habrá danza contemporánea con Natalie Rodríguez, posteriormente el Grupo Preludio, y la presentación de un grupo de danza folclórica, todas las actividades son gratuitas por lo que exhortan a la población a participar.