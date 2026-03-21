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Logia Masónica limpia la estatua de Juárez

Por Jesús Vázquez

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Logia Masónica limpia la estatua de Juárez

Matehuala.- Después de que el 8 de marzo como parte de la marcha del 8M algunas mujeres pintarrajearon el monumento a Benito Juárez que se encuentra en la Plaza Juárez, miembros de la Logia Masónica realizaron limpieza de la estatua para quitarle todas las pintas que le aplicaron. 

Los miembros de la logia masónica estuvieron limpiando con agua y jabón y tallando el monumento a Benito Juárez, hasta quitarle todas las pintas que le hicieron a esta estatua que ya tiene muchos años, de esta manera prepararlo para el acto cívico que llevarán a cabo en su honor este 21 de marzo que se celebra un aniversario más de su natalicio

A muchos ciudadanos esto les pareció un acto vandálico el que las mujeres fueran a rayar el monumento a Benito Juárez, pue es considerado uno de los mejores presidentes de México, uno de los héroes de la patria mexicana y cómo es posible que las jovencitas hayan dañado un monumento histórico. 

Por su parte ante esta situación el presidente de la Logia Masónica Luz de Matehuala Número 12 Álvaro Obregón Prieto, dio a conocer que la logia respeta cualquier muestra de expresión, y entienden la situación de lo ocurrido, en el caso de que la logia pueda apoyar a las mujeres de Matehuala, están abiertos a escucharlas.

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