Los nopales y garbanzos, una alternativa alimenticia

RIOVERDE.- Los nopales y el garbanzo una alternativa de alimentación durante la temporada de Cuaresma, que además son muy nutritivas.

Natalie Vega de la comunidad de La Palmita dio a conocer que desafortunadamente han tenido bajas ventas, ya que a las familias solo les alcanza para comprar los productos de la canasta básica.

Hay familias, que en la Cuaresma están acostumbrados a consumir mariscos, pescados así como garbanzos cuyo costo el kilogramo oscila en 20 pesos, ejotes 20, nopales y tunitas que oscilan en 20 pesos la bolsita.

Admite que los comerciantes viven de la esperanza de que se incrementen las ventas en esta temporada de productos como los nopales, garbanzos y hasta habas y lentejas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Son alimentos esenciales, nutritivos, pero lamentablemente muchas familias están acostumbradas a consumir hamburguesas, que solo les generan un aumento de peso, finalizó.