logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Los nopales y garbanzos, una alternativa alimenticia

Por la temporada de Cuaresma, comerciantes confían tener buenas ventas

Por Carmen Hernández

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Los nopales y garbanzos, una alternativa alimenticia

RIOVERDE.- Los nopales y el garbanzo una alternativa de alimentación durante la temporada de Cuaresma, que además son muy nutritivas. 

Natalie Vega de la comunidad de La Palmita dio a conocer que desafortunadamente han tenido bajas ventas, ya que a las familias solo les alcanza para comprar los productos de la canasta básica.  

Hay familias, que en la Cuaresma están acostumbrados a consumir mariscos, pescados así como garbanzos cuyo costo el kilogramo oscila en 20 pesos, ejotes 20, nopales y tunitas que oscilan en 20 pesos la bolsita. 

Admite que los comerciantes viven de la esperanza de que se incrementen las ventas en esta temporada de productos como los nopales, garbanzos y hasta habas y lentejas.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Son alimentos esenciales, nutritivos, pero lamentablemente muchas familias están acostumbradas a consumir hamburguesas, que solo les generan un aumento de peso, finalizó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa
SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SLP

Redacción

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa
En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Feria coincide con la Semana Mayor
Feria coincide con la Semana Mayor

Feria coincide con la Semana Mayor

SLP

Redacción

Define alcalde al coordinador del evento

Un amor, un corazón y un destino de parejas
Un amor, un corazón y un destino de parejas

Un amor, un corazón y un destino de parejas

SLP

Carmen Hernández