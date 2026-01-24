logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Los Rotarios realizarán colecta pro Cruz Roja

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Los Rotarios realizarán colecta pro Cruz Roja

CIUDAD VALLES.- Los rotarios de Valles organizarán una colaboración para construir el techado de la Cruz Roja en Valles.

Esta tarde, el presidente de los Rotarios, Alfredo García Solís estuvo en un evento protocolario, junto a la presidenta del Patronato en Valles, Verónica Ramírez Amaro y al subdelegado de la Cruz Roja Estatal, Jesús Aarón Cerecedo para dar a conocer la colecta, entre empresarios, para poder construir el techado de la cochera de esta institución.

Ramírez Amaro aclaró que ese esfuerzo es diferente a la colecta que comenzará en febrero y agradeció la intención de invertir para cambiar las condiciones de seguridad de los mismos socorristas de la benemérita institución.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador
La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

SLP

Redacción

La región registra 10 casos y concentra el 80% de la liberación nacional de mosca estéril.

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking
Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

SLP

Redacción

Un éxito, el primer encuentro de mariachis
Un éxito, el primer encuentro de mariachis

Un éxito, el primer encuentro de mariachis

SLP

Jesús Vázquez

Desabasto de agua en varias colonias
Desabasto de agua en varias colonias

Desabasto de agua en varias colonias

SLP

Jesús Vázquez