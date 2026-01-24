Los Rotarios realizarán colecta pro Cruz Roja

CIUDAD VALLES.- Los rotarios de Valles organizarán una colaboración para construir el techado de la Cruz Roja en Valles.

Esta tarde, el presidente de los Rotarios, Alfredo García Solís estuvo en un evento protocolario, junto a la presidenta del Patronato en Valles, Verónica Ramírez Amaro y al subdelegado de la Cruz Roja Estatal, Jesús Aarón Cerecedo para dar a conocer la colecta, entre empresarios, para poder construir el techado de la cochera de esta institución.

Ramírez Amaro aclaró que ese esfuerzo es diferente a la colecta que comenzará en febrero y agradeció la intención de invertir para cambiar las condiciones de seguridad de los mismos socorristas de la benemérita institución.