Mañana, la carrera atlética de Ferema

Será en varias categorías

Por Jesús Vázquez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Mañana, la carrera atlética de Ferema

Matehuala.- A pesar de que se pospuso la Ferema 2026 hasta nuevo aviso, la tradicional carrera atlética sí se llevará a cabo este domingo con recorridos diseñados para disfrutar, competir y vivir el deporte al máximo por la principales calles de la ciudad, pues habrá carrera de 10K y 5K, la salida y meta será frente a la Catedral de Matehuala.

La carrera de 10K iniciará a las ocho de la mañana y la de 5K a las ocho quince de la mañana, se exhorta a todos los deportistas y personas que practican el atletismo a participar en esta magna carrera y celebrar el inicio del año corriendo, este evento es organizado por el departamento de Fomento Deportivo municipal.

Las carreras serán en nivel varonil y femenil con categorías de 18 a 29 años de edad, de 30 a 39 años de edad, de 40 a 49, de 50 a 59 años de edad y de 60 y más, el costo para participar es de doscientos pesos y se tiene un cupo limitado a 500 corredores, y hay una bolsa de premiación a repartir de 76,500 pesos, además al inscribirse se les dará un kit que incluye una playera.  

También se van a realizar carreras de convivencia infantiles para niños y niñas, con la finalidad de que los menores también empiecen a practicar el atletismo y apoyarlos a hacer ejercicio y combatir la obesidad, así como para que hagan actividades recreativas pues muchos menores se la pasan jugando con el celular.

