Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Estado

Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa

Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.

Por Redacción

Febrero 20, 2026 05:11 p.m.
A
Mario Delgado conmemora el Día de la Lengua Materna en Matlapa

CIUDAD VALLES.– El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, visitó el municipio de Matlapa para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, en un acto encabezado junto al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El funcionario federal acudió a la región Huasteca, ubicada a poco más de 300 kilómetros de la capital potosina, sin la presencia visible de la estructura partidista de Morena en la zona. En el evento también participó el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, así como otros funcionarios federales y estatales.

Avances en la inclusión de lenguas originarias en la educación

Durante su intervención, Delgado Carrillo informó que actualmente existen libros de texto gratuitos traducidos a 20 lenguas originarias del país. Señaló que hasta ahora este material era considerado complementario, pero adelantó que dejará de tener ese carácter.

Afirmó que los textos traducidos a lenguas distintas al español no serán tratados como materiales adicionales, sino como parte integral de la política educativa nacional. Además, anunció que la SEP trabaja en la incorporación de 10 lenguas originarias más a la lista de idiomas en los que se elaboran contenidos educativos.

SEP libera libros de texto gratuitos digitales para estudiantes

La plataforma CONALITEG permite consultar ediciones históricas y comparar contenidos y ilustraciones.

SLP

Redacción

Anuncian más textos indígenas en la Huasteca.

