Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

Alrededor de dos mil estudiantes de nivel medio superior acudieron a la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026, realizada en el municipio de Rioverde, donde 30 instituciones de educación superior presentaron su oferta académica.

Durante la jornada, alumnas y alumnos de preparatoria recorrieron módulos informativos para conocer carreras, planes de estudio y requisitos de ingreso, además de recibir orientación vocacional para definir sus opciones de formación profesional.

El evento fue organizado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y reunió a diversas universidades que expusieron sus programas académicos ante estudiantes de la región Media.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que este tipo de encuentros buscan acercar información sobre la oferta educativa disponible para quienes están por concluir el bachillerato.

La actividad permitió a los asistentes resolver dudas sobre procesos de admisión y conocer alternativas de estudio para continuar su formación universitaria.