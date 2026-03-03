logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

Jóvenes de bachillerato consultaron opciones académicas y requisitos de ingreso.

Por Redacción

Marzo 03, 2026 02:40 p.m.
A
Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

Alrededor de dos mil estudiantes de nivel medio superior acudieron a la Feria de Universidades Interactiva (FUNI) 2026, realizada en el municipio de Rioverde, donde 30 instituciones de educación superior presentaron su oferta académica.

Durante la jornada, alumnas y alumnos de preparatoria recorrieron módulos informativos para conocer carreras, planes de estudio y requisitos de ingreso, además de recibir orientación vocacional para definir sus opciones de formación profesional.

El evento fue organizado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y reunió a diversas universidades que expusieron sus programas académicos ante estudiantes de la región Media.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que este tipo de encuentros buscan acercar información sobre la oferta educativa disponible para quienes están por concluir el bachillerato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La actividad permitió a los asistentes resolver dudas sobre procesos de admisión y conocer alternativas de estudio para continuar su formación universitaria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde
Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

Más de 2 mil estudiantes exploran opciones universitarias en feria en Rioverde

SLP

Redacción

Jóvenes de bachillerato consultaron opciones académicas y requisitos de ingreso.

Clausura Catastro fraccionamiento
Clausura Catastro fraccionamiento

Clausura Catastro fraccionamiento

SLP

Carmen Hernández

No cuenta con permisos municipales

Envían taparroscas a la asociación Amanc
Envían taparroscas a la asociación Amanc

Envían taparroscas a la asociación Amanc

SLP

Carmen Hernández

Inauguran eventos de Semana de la Mujer
Inauguran eventos de Semana de la Mujer

Inauguran eventos de Semana de la Mujer

SLP

Jesús Vázquez