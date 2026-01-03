Mejoran las ventas por temporada decembrina

RIOVERDE.- Repuntan las ventas hasta en un 40%, sobre todo en dulces tradicionales y alimentos durante esta temporada dejando buena derrama económica en el sector comercial.

Comerciantes dieron a conocer que por fortuna hubo una gran presencia de familias que acudieron a realizar sus compras en el tianguis para las tradicionales fiestas decembrinas.

Las familias compraron desde dulces tradicionales y alimentos para la cena navideña y de fin de año.

Señalaron que por fortuna hubo buenas ventas y prueba de ello es que incrementaron las ventas en un 40%, dejando muchos beneficios a los comerciantes, por l derrama económica que se generó.

Indicaron que tienen la esperanza que las buenas ventas continúen, que les serán de gran beneficio debido a la mala racha que arrastraban de meses anteriores.