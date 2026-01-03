logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Mejoran las ventas por temporada decembrina

Por Carmen Hernández

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Mejoran las ventas por temporada decembrina

RIOVERDE.- Repuntan las ventas hasta en un 40%, sobre todo en dulces tradicionales y alimentos durante esta temporada dejando buena derrama económica en el sector comercial.

Comerciantes dieron a conocer que por fortuna hubo una gran presencia de familias que acudieron a realizar sus compras en el tianguis para las tradicionales fiestas decembrinas.  

Las familias compraron desde dulces tradicionales y alimentos para la cena navideña y de fin de año.  

Señalaron que por fortuna hubo buenas ventas y prueba de ello es que incrementaron las ventas en un 40%, dejando muchos beneficios a los comerciantes, por l derrama económica que se generó. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Indicaron que tienen la esperanza que las buenas ventas continúen, que les serán de gran beneficio debido a la mala racha que arrastraban de meses anteriores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ayuntamiento inicia recorte de funcionarios en Ciudad Valles
Ayuntamiento inicia recorte de funcionarios en Ciudad Valles

Ayuntamiento inicia recorte de funcionarios en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Cinco contratos no fueron renovados y dos trabajadores renunciaron

Paran zafra por el fin de año
Paran zafra por el fin de año

Paran zafra por el fin de año

SLP

Redacción

Había caña, pero no con qué transportarla

Inician los bomberos año nuevo de fuego
Inician los bomberos año nuevo de fuego

Inician los bomberos año nuevo de fuego

SLP

Jesús Vázquez

Ola de incendios provocados por quema de pirotecnia

Caos por las compras para cena de año nuevo
Caos por las compras para cena de año nuevo

Caos por las compras para cena de año nuevo

SLP

Jesús Vázquez