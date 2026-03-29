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Menor se accidenta, cae de un segundo piso

Por Carmen Hernández

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A

RIOVERDE.- Un menor de edad sufrió un accidente al caer de la segunda planta de una cocina económica, sufriendo varias lesiones. 

Los hechos ocurrieron en la calle Jiménez, entre Morelos y Doctor Islas, cuando un menor sufrió un accidente al desplomarse del interior de una cocina económica, del segundo piso. 

Luego del accidente, la familia solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que acudió personal de la Cruz Roja, para brindarle los primeros auxilios.

Los paramédicos trasladaron al infante a recibir atención a la Clínica de Santa Catarina, debido a las lesiones sufridas tras el percance. 

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El menor resultó con raspones en los brazos, por lo que estuvo unas horas en observación, se dijo que luego de algunas horas sería dado de alta

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