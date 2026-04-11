Menos turistas llegaron al paraje la Media Luna

RIOVERDE.- Arribaron menos turistas a la Media Luna durante la temporada de Semana Santa, pero se informó que lo que se recaudó será destinado para obras a realizar en la localidad del Jabalí, donde está enclavado el paraje turístico.

El comisariado ejidal José Andrés Sánchez Vázquez dio a conocer que la tarifa de cobro es de 100 y 50 pesos para acceder al paraje de la Media Luna, se respetó el descuento a los adultos mayores. Hizo hincapié que hubo poca afluencia de turistas, por algunas situaciones que incidieron que se generará la llegada de visitantes.

Lo que es bueno de resaltar es que hubo saldo blanco durante la temporada vacacional, por los operativos de seguridad que se aplicaron para garantizar una estancia tranquila al turista.

Señaló que un hombre fue desalojado por portar un arma de fuego, pese a que contaba con el permiso para portar arma, pero se determinó que hay reglas que cumplir para entrar al paraje y garantizar la seguridad de todos.

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