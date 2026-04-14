Miles de estudiantes retornan a las aulas

Matehuala.- Más de treinta mil estudiantes del nivel básico del Altiplano potosino regresaron a clases después de dos semanas de vacaciones. Desde temprana hora se congestionó el tráfico en las calles debido a que los padres de familia llevaban a sus hijos al preescolar, primaria o secundaria.

Después de dos semanas de descanso con motivo de la Semana Santa, este lunes desde muy temprano comenzaron a salir los niños de sus casas cargando sus mochilas; algunos en bicicleta, mientras que otros fueron llevados por sus padres en carro, motocicleta o incluso en camiones urbanos, para reiniciar clases y concluir la última parte de este ciclo escolar que termina en julio, por lo que esta ya es la etapa final para todos los estudiantes de nivel básico.

Muchos pequeños no querían ir a la escuela; sin embargo, pese a los berrinches que hicieron en la puerta de los planteles, con ayuda de los maestros se internaron en las aulas.

En las escuelas están solicitando a los padres de familia que los niños lleven su botella de agua, ya que el calor es intenso y se busca evitar que los menores se deshidraten o sufran algún desmayo en la institución.

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Para ser el primer día de clases después de las vacaciones, en algunas instituciones escolares se registró cierto ausentismo; sin embargo, se espera que a partir de este martes todos los niños regresen de manera normal.

Se está pidiendo a padres de familia que si sus hijos están enfermos, no los lleven a clases, para evitar contagios entre sus compañeros; se recomienda solicitar tareas y trabajos para realizarlos desde casa.