Estado

Motociclista se impacta contra auto

Por Redacción

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- Una mujer que conducía una motocicleta resultó con múltiples lesiones luego de impactarse contra un automóvil en la carretera a Villa de la Paz, la motocicleta quedó debajo del vehículo, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja para brindarle auxilio a la mujer lesionada. 

 Los hechos se presentaron en Colinas de la Paz, en la calle de Jesús Juren y la carretera a Villa de la Paz, por la colonia Magisterial los Reyes.

Fémina conducía una moto tipo turismo que se impactó, debido al exceso de velocidad y la falta de precaución con un automóvil, que terminó aplastando la motocicleta, testigos del accidente pidieron auxilio para que recibiera atención médica la motociclista.

 Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a la conductora de sexo femenino, que sufrió varias lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladada en la ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

También se presentaron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades del accidente, los vehículos fueron enviados al corralón.

