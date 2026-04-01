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Muere joven en accidente sobre bulevar de Valles

Joven obrero falleció tras choque en motocicleta.

Por Huasteca Hoy

Abril 01, 2026 06:35 a.m.
A
Motociclista murió tras choque

Motociclista murió tras choque

Ciudad Valles, SLP.- Un joven de 23 años perdió la vida luego de un accidente en motocicleta registrado la noche del martes en el bulevar Lázaro Cárdenas.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Landaverde Fernández, obrero del Ingenio Plan de Ayala y vecino del fraccionamiento Las Huastecas.

De acuerdo con los primeros reportes, circulaba desde la Alameda Municipal hacia la carretera libre Valles–Rioverde cuando, al pasar por el puente Río Valles 1, presuntamente chocó contra un vehículo no identificado, lo que le provocó lesiones fatales.

El hecho fue reportado al 911, por lo que al sitio acudieron brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

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Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el accidente.

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