Muere motociclista al impactar con camioneta

Matehuala.- Conductor de una motocicleta perdió la vida al impactarse contra una camioneta en el retorno de la carretera a la comunidad de Santa Lucía, mientras que la camioneta se salió de la carretera quedando volcada, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil para brindar auxilio al motociclista, pero ya había fallecido.

Los hechos ocurrieron en el retorno a la comunidad de Santa Lucía, donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución un motociclista se impactó contra una camioneta, luego del impacto la camioneta se salió de la carretera y quedó volcada en medio de las dos vías, y el motociclista salió volando cayendo en medio de la carretera, testigos del accidente inmediatamente pidieron apoyo. Al lugar llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes atendieron al conductor de la motocicleta que estaba tirado en la carretera, pero al valorarlo ya no presentaba signos vitales, posteriormente se fueron a rescatar a los tripulantes del automóvil que quedó volcado, para trasladarlos a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal de Matehuala para llevar a cabo las investigaciones y deslindar responsabilidades del accidente, así mismo pidieron apoyo de los peritos, quienes cubrieron el cuerpo y lo trasladaron para hacerle los exámenes de ley.