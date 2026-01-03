logo pulso
Muere un motociclista al impactar con camioneta

Por Redacción

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- El jueves por la tarde un motociclista de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida al impactarse contra una camioneta en la carretera a Tanque Colorado, al lugar de los hechos acudieron corporaciones de auxilio y corporaciones policiacas para atender el caso.

Los hechos ocurrieron en la carretera a la comunidad de Tanque Colorado, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron un fuerte choque entre un motociclista y una camioneta, testigos del accidente pidieron apoyo a través de los números de emergencia, al ver el cuerpo de un hombre tirado sobre la carretera.

Al lugar llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes valoraron al conductor de la motocicleta, sin embargo, ya no presentaba signos vitales, al parecer murió instantáneamente, debido a las fuertes lesiones sufridas al momento del impacto, el cuerpo del hombre fue identificado como Marcelino de aproximadamente 30 años de edad 

Al lugar también acudieron los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades, además de acordonar el área en lo que llegaban los peritos para levantar el cuerpo y hacerle los exámenes de ley. 

