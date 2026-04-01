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Mueren obreros arrollados por maquinaria en Aquismón

Falla en maquinaria provocó que una compactadora avanzara sin operador.

Por Huasteca Hoy

Abril 01, 2026 06:25 a.m.
A
Mueren obreros arrollados por maquinaria en Aquismón

Aquismón, SLP.- Dos trabajadores de la construcción murieron al ser arrollados por una máquina compactadora de asfalto que se movió sin operador, en una obra carretera en este municipio.

El accidente ocurrió la tarde del martes en el tramo San Pedro de las Anonas–Tambaque, donde se realizan trabajos de reconstrucción de la vía.

De acuerdo con fuentes oficiales, la maquinaria presentaba una falla, por lo que el operador y su ayudante intentaban repararla cuando, de manera repentina, la unidad avanzó sin conductor y los arrolló, causándoles la muerte en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Legal para la necropsia correspondiente.

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