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Mujer se accidenta al caer de un caballo

Por Carmen Hernández

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer se accidenta al caer de un caballo

Ciudad Fernández.- Mujer sufre accidente al caer de un caballo sufriendo varias lesiones, el hecho se generó en el Ejido de los Llanitos. 

El accidente ocurrió en Fertimex , cuando una mujer que participaba en una cabalgata, cayó de un equino, pues el animal estaba un poco alebrestado.  

Paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios luego de su caída, pues quedó tirada en el piso sintiendo muchos dolores en gran parte de su cuerpo. 

Sin embargo, los paramédicos al diagnosticar que las lesiones eran de consideración optaron por trasladarla de urgencia al Hospital IMSS del Bienestar, para que recibiera atención médica especializada. 

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La mujer resintió lesiones severas, que la mantuvieron varias horas en observación.  

Por otro lado, un hombre cayó de un caballo en la calle Colón y Vado de los Llanitos. El hombre fue valorado por paramédicos en el lugar.

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