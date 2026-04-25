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Mujer se estrella contra puerta de un vehículo

Por Carmen Hernández

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer se estrella contra puerta de un vehículo

RIOVERDE.- Mujer en aparente estado de ebriedad chocó con la puerta de una camioneta, resultó severamente lesionada y fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja. 

Los hechos ocurrieron en la calle Victoria esquina con Héroes Potosinos, cuando una mujer en estado de ebriedad se impactó con la puerta de una camioneta.  

Los vecinos que se percataron del percance solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para apoyar a la fémina.  

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a la fémina, pero al confirmar las lesiones de gravedad, se le comentó que requería ser trasladada de emergencia a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, pero se negó, porque se encontraba supuestamente en estado de ebriedad y se retiró por su propio pie del lugar, pese a las lesiones sufridas.

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