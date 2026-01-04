logo pulso
Estado

Nace Margay en reserva de Valles

Es un tigrillo de menor tamaño que un gato doméstico

Por Redacción

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Nace Margay en reserva de Valles

CIUDAD VALLES.- La empresa Selva Teenek registró el nacimiento de un felino endémico de la zona en sus instalaciones, de acuerdo con Ena Buenfil Zamudio, directora de este negocio de recreación.

Buenfil Zamudio explicó que no se tienen casi registros de nacimientos en cautiverio de éste, que es uno de los felinos de menor talla de la fauna huasteca y consideró que el hecho como un regalo a los 10 años que tiene la reserva y empresa.

El margay (Leopardus wiedii) es también conocido como tigrillo y es de menor tamaño que muchos gatos domésticos y está repartido en el centro y sur de México, así como en el resto de América Latina.

