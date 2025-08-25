logo pulso
Niega exfuncionario haya agredido a su esposa

Por Carmen Hernández

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A

Ciudad Fernández.- Luego de que el ex alcalde Alfredo Pérez fuera denunciado por golpear a su esposa, afirma que no ha agredido a nadie y que no “haré de mi vida una telenovela”. 

Los hechos ocurrieron la pasada semana, cuando Johana, su esposa, se encontraba en el negocio ubicado en el Ejido del Refugio, cuando Alfredo llegó molesto y comenzó a golpearla.  

Por su parte el denunciado señaló que en ningún momento existió una agresión física de su parte contra su esposa.

Dijo que no “haré de mi vida una novela”, y que su vida personal y familiar no será utilizada como herramienta de difamación ni de manipulación mediática con fines políticos. 

Manifestó que rechaza categóricamente las acusaciones en su contra.  

Molesto dijo que lo publicado daña su imagen y la de su familia, generando una percepción falsa que no corresponde a la realidad, por lo que en algún momento refutaría tales hechos y hasta podría denunciar por falsa información.

