Choca mujer presuntamente ebria

Matehuala.- Mujer que conducía una motocicleta presuntamente en estado de ebriedad resultó con severas lesiones al perder el control de la unidad que tripulaba sobre la calle Bulevar Carlos Lasso al impactarse contra dos vehículos estacionados, al lugar acudieron elementos de Cruz Roja que brindaron los primeros auxilios a la lesionada.

Los hechos se presentaron la mañana del domingo, cuando una mujer que presuntamente manejaba en estado de ebriedad una motocicleta y a exceso de velocidad, debido a la lluvia que se presentó durante la madrugada perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra dos vehículos estacionados, la fémina quedo tirada en el pavimento con múltiples lesiones, vecinos al escuchar el fuerte golpe salieron y al ver a la mujer tirada en el pavimento, pidieron apoyo a las corporaciones de emergencia.

Al lugar llegaron los elementos de Tránsito y Vialidad para auxiliar a la joven de 24 años de edad, quien presentaba diversas lesiones, pero también desprendía un fuerte aliento alcohólico.

También arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes evaluaron a la mujer, que debido a las lesiones sufridas fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

