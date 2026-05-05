Niega SEGE suspensión de clases por calor extremo

CIUDAD VALLES.- Circula información falsa sobre suspensión de clases por calor mayor a los 45 grados, de acuerdo con la oficina de Comunicación Social de la Sege.

Varios usuarios y páginas de Facebook comenzaron a circular un texto sin fuente en el que dice que podría haber suspensión de clases si la temperatura ambiente llegase a alcanzar los 45 grados centígrados.

En las oficinas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado no ha habido un comunicado que indique que habría suspensión de ningún tipo en caso de que los termómetros marquen esa temperatura.

Ya en otras temporadas de calor se han tomado medidas sobre los horarios para no exponer a niños y adolescentes a la radiación solar y a la deshidratación, aunque no ha habido por el momento un reporte oficial sobre eso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí