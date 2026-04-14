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Niegan haya sido intencional apagón cerca del Guadiana

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Niegan haya sido intencional apagón cerca del Guadiana

CIUDAD VALLES.- Niegan tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán cualquier intervención intencional sobre el corte de luz que hubo en la zona centro y colonias aledañas.

Tanto la dirección de Comunicación Social de la CFE como la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Luis Ángel Contreras Malibrán negaron categóricamente cualquier supuesto sobre un apagón premeditado o intencional en la zona que rodea al campo Guadiana, lugar donde hubo una reunión política el sábado, en donde se presumió que el corte de luz había sido intencional y orquestado.

Tanto una como otra instancia refirieron que ese tema no era tal, porque una falla de la CFE es un asunto técnico en el que no se puede especular alguna preferencia o razón política.

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