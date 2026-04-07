Niegan robos en el Tantocob

CIUDAD VALLES.- El encargado del Parque Tantocob, Félix Tamez González dijo que no recibió ninguna queja de parte de la artista Arely, quién se quejó de haber sido víctima de robo en ese sitio de esparcimiento y refirió que ha cabildeado para que haya vigilancia policíaca desde hace tiempo, para evitar este tipo de situaciones que afectan a los visitantes al sitio de recreo. Dijo que no puede negar que ha habido incidentes, aunque descartó que hubiera personal sospechoso en su parque, como los "viene, viene" de los que habla Arely en el vídeo de denuncia que hizo el fin de semana.

Tamez González dijo que él ha hecho la petición para que haya más vigilancia, no obstante, refirió que como encargado del parque no tiene la facultad para tener a los policías en el lugar de manera permanente, pues al ver la vigilancia los presuntos ladrones optan por no realizar ningún tipo de hecho delictivo.