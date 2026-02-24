Nuevo centro de esterilización, solo para canes callejeros

Matehuala.- El médico Veterinario Ricardo Cuéllar López encargado de la brigada de esterilización de perros y gatos, informó que el nuevo centro de esterilización ubicado en Santa Ana está dedicado únicamente para perros en situación de calle.

Expresó que cada jueves se realzará la captura programada de unos 10 perritos, ya que son el número de jaulas que tienen, los viernes se llevarán a cabo las cirugías de los perros y gatos y después de un periodo de recuperación, que dura de diez a quince días, pasado este tiempo los perros serán promovidos para darlos en adopción o serán regresados a su hábitat donde fueron recogidos, pero ya operados,

Declaró que esta es una manera de evitar que continué el problema de la proliferación de perros en las calles, ya que en la actualidad ha crecido el índice de perros callejeros, dado que hay muchos perros abandonados, muchos callejeros, pero sin operar que suelen tener cachorros los cuales también se convierten en perritos de la calle.

Comentó que este espacio no es para mascotas con dueño, pero las esterilizaciones regulares para perros y gatos con propietario continuaran realizándose en Protección Civil, en un horario de 9:30 de la mañana a 2:00 de la tarde con previa cita, para quienes tengan su mascota que quieran esterilizar las anoten.

Reconoce que mucha gente no esteriliza sus mascotas y luego tienen cachorros, y terminan arrojándolos a la calle, o se los dan en adopción a gente que no es responsable y hay que evitar este tipo de situaciones.