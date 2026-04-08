Nuevos puestos ambulantes enojan a comerciantes

CIUDAD VALLES.- La aparición de nuevos puestos de vendedores ambulantes en la zona centro de esta ciudad, ha generado la indignación del comercio establecido, ante lo cual, la Dirección de Comercio del ayuntamiento apuntó que serán removidos.

Ayer por la mañana, comerciantes ambulantes cercanos a la zona de Mercados dieron a conocer la aparición de dos nuevos puestos, uno de ellos sobre la calle Madero (frente a la Eco Centralita) y otro de comida, en la esquina de Carranza y Rotarios. Los ambulantes con permiso oficial supusieron que la Dirección de Comercio no cumplió con el acuerdo de "ni un ambulante más".

No obstante, el director de esa dependencia municipal, Mario Reyes Garza dijo que algunos de los comerciantes informales suelen colocarse sin aviso a su dependencia y la consecuencia es que se les remueve de inmediato.

Ayer martes, al menos el puesto de Carranza y Rotarios fue removido, como él lo explicó.

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