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Nutrias, señal de buen estado de ríos: ecólogo

Por Redacción

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Nutrias, señal de buen estado de ríos: ecólogo

CIUDAD VALLES.- Sorprende aparición de nutrias (Lontra longicaudis/annectens) en varios ríos de la Huasteca, luego de una ausencia de décadas, por bajos niveles de ríos.

En los últimos días, han circulado videos de estos mamíferos que se alimentan de peces, moluscos o crustáceos de río, luego de años de desaparición; Alejandro Aguilar Fernández, ecólogo y medioambientalista de la región, dijo que su desaparición se debió a los bajos niveles de los ríos que duraron muchos años y que comenzaron a mermar la población de las especies de las que se alimenta la nutria.

Por eso concluyó, que este animal que causa curiosidad a los visitantes al río o a los cuerpos de agua de la zona es la señal de que los niveles se recuperaron y pudieron sanearse como entorno natural y ecosistema.

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