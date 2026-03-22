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Obligan a los burócratas a barrer las calles

De no hacerlo, se les impone una sanción, les descuentan salario

Por Carmen Hernández

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Obligan a los burócratas a barrer las calles

Cárdenas.- Empleados municipales son obligados a barrer la calle Alvaro Obregón y de no hacerlo, les descontarían la mitad de la quincena, como castigo. 

Empleados municipales dieron a conocer que recibieron un memorándum, donde les notificaron que por instrucciones del alcalde Edgar Miguel, deberían de acudir este pasado sábado desde las 6 de la mañana a limpiar la calle principal de la ciudad. 

Incluso les advirtieron que personal de la Oficialía Mayor estaría tomando lista de que cumplieran con este ordenamiento. 

En caso de que los servidores públicos no acudieran a barrer los 2 kilómetros, se les descontará 50% de la quincena.  

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Por lo que de inmediato acudieron alrededor de 40 trabajadores de 6 de la mañana a 1 a limpiar la calle, regañadientes. 

Las autoridades argumentaron que la limpieza se realizará cada 15 días y por ende deberán de acostumbrarse a madrugar cada fin de semana.

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