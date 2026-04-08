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Ofrecen apoyo psicologico y jurídicoa mujeres rioverdenses

Por Carmen Hernández

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen apoyo psicologico y jurídicoa mujeres rioverdenses

RIOVERDE.- La Unidad Local de Atención para las Mujeres de Rioverde ofreció sus servicios de psicología y jurídico en defensa de las mujeres de la Zona Media que enfrentan riesgos de violencia de género. 

La dependencia informó que brinda atención a las mujeres que sufren violencia , es por ello se cuenta con atención jurídica,  psicológica y trabajo social. 

Señaló que en el esfuerzo de protección a mujeres trabajan coordinadamente instancias de los tres niveles de gobierno.

Las oficinas se encuentran ubicadas en frente a la Escuela Primaria Vicente Guerrero de 8 a 2 de la tarde. 

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Los lunes el personal se traslada al municipio de Rayón, para atender a la ciudadanía en la plaza principal, mientras que los martes, se traslada a Cárdenas para brindar sus servicios. 

Personal de la dependencia de defensa de las mujeres invitó a las personas que sufren violencia de género para que se acerquen a denunciar al agresor.

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