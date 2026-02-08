logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecen curso en combate de incendios

Se abordaron técnicas avanzadas de rescate en zonas agresivas de incendios forestales

Por Carmen Hernández

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen curso en combate de incendios

RIOVERDE.- Corporaciones de emergencia acudieron al paraje El Nacimiento para participar en el segundo encuentro de delegaciones hermanas, donde se abordaron temas de combate de incendios forestales.  El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que 10 elementos de la corporación acudieron a El Nacimiento a un campamento de convivencia y vinculación interinstitucional, donde participaron grupos de rescate, paramédico, bomberos y brigadas de la Zona Golfo. 

Entre los temas que se abordaron estrategias de combate de incendios forestales, técnicas avanzadas de rescate en zonas agresivas, entre otros puntos que se trataron.  Así como mesas de trabajo e intercambio de experiencias. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos
Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

Aumentan llamadas de emergencia a bomberos

SLP

Redacción

Desinterés a vacuna contra el sarampión
Desinterés a vacuna contra el sarampión

Desinterés a vacuna contra el sarampión

SLP

Redacción

Preparan el operativo para Semana Santa
Preparan el operativo para Semana Santa

Preparan el operativo para Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Se reúnen funcionarios, elementos de seguridad y encargados del paraje

Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala
Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

Remueven a obispo de la Diócesis de Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Margarito Salazar asumirá la Diócesis de Tampico