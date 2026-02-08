Ofrecen curso en combate de incendios

RIOVERDE.- Corporaciones de emergencia acudieron al paraje El Nacimiento para participar en el segundo encuentro de delegaciones hermanas, donde se abordaron temas de combate de incendios forestales. El comandante del Cuerpo de Bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que 10 elementos de la corporación acudieron a El Nacimiento a un campamento de convivencia y vinculación interinstitucional, donde participaron grupos de rescate, paramédico, bomberos y brigadas de la Zona Golfo.

Entre los temas que se abordaron estrategias de combate de incendios forestales, técnicas avanzadas de rescate en zonas agresivas, entre otros puntos que se trataron. Así como mesas de trabajo e intercambio de experiencias.