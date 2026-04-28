Ofrecen pláticas de seguridad a alumnos

Ciudad Fernández.- Ofrecen a estudiantes del Colegio de Bachilleres 05 una jornada de prevención de accidentes, donde se les concientizó sobre la importancia de no manejar en estado de ebriedad, entre una de las principales causas de un accidente.

La dirección de prevención de Tránsito Municipal y el Instituto de la Juventud, promueven una campaña de seguridad, en esta ocasión se trasladaron al Cobach 05.

Como parte de la plática se desarrolló una dinámica de lentes de simulación, en la que los alumnos experimentaron de manera controlada la alteración en la percepción y reflejos que provoca el consumo de alcohol.

También se les concientizó sobre la importancia de no manejar en estado de ebriedad, porque ponen en riesgo su vida, así como la de terceras personas.

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Estas jornadas continuarán en otros municipios, para prevenir accidentes.