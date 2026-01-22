logo pulso
Ofrecerá el ICAT curso de repostería

Por Carmen Hernández

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecerá el ICAT curso de repostería

San Ciro de Acosta.- Invita el Instituto de Capacitación para el Trabajo al curso de repostería que iniciará con el tema del 14 de febrero, el que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, se tendrá cupo limitado. 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo y el Instituto de la Mujer ofrecerán el curso durante los días miércoles y sábado del mes, para poder capacitarse en la preparación de diversos tipos de postres.  

Podrán participar personas desde los 17 años de edad, quienes aprenderán a elaborar pasteles y pan, los cuales podrán comercializar y tener un ingreso de dinero extra, por sus conocimientos y ser emprendedores.

Las personas interesadas podrán registrarse en Estambres del Gato y el Instituto de la Mujer, porque se contará con cupo limitado, por lo que se tendrá poco tiempo para decidir y empoderarse.

