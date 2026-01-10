logo pulso
Estado

Ola de incendios en predios baldíos

La quema de pirotecnia y basura provocan el fuego

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Ola de incendios en predios baldíos

Matehuala.- Continúa la ola de incendios en lotes baldíos en la ciudad debido a la quema de pirotecnia, gente que trata de hacer quema de basura que luego se sale de control, el pasado jueves durante el día los elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron cuatro incendios en lotes baldíos en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa del Cuerpo de Bomberos, estuvieron trabajando arduamente controlando incendios en diferentes sectores de la ciudad, el primero fue a las diez de la mañana, en la colonia San Antonio en la calle Bustamante, en un predio baldío, al lugar acudieron y en cuestión de minutos lograron apagar el fuego. 

Minutos más tarde reportaron otro incendio en la carretera a San Antonio, por lo que los tragahumo acudieron rápidamente, por riesgo a la propagación de fuego, al llegar ya se había afectado un área extensa y procedieron a controlar el fuego, antes de que se saliera de control.

 Posteriormente recibieron otro llamado de un incendio en la Prolongación Matamoros, en el Fraccionamiento Matehuala, donde había fuego debido a quema de basura que se salió de control, así mismo les reportaron otro incendio en la calle Maximiliano esquina con Comonfort, del Fraccionamiento Benito Juárez, por lo que luego de varias maniobras lograron apagar el siniestro.

