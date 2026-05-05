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Olvida Victoria García programa de búsqueda

A final de cuentas pudieron conformar el equipo

Por Redacción

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Olvida Victoria García programa de búsqueda

CIUDAD VALLES.- Guadalupe Mendiola Acosta, representante de Voz y Dignidad por los Nuestros (VDPN) informó que hoy hubo actividad en un campo de exterminio, trabajo que había olvidado la encargada de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas (UAPDE). 

Mendiola Acosta sentenció que una búsqueda de restos o de sitios ya señalados por su agrupación no se suspende por ningún motivo, sin embargo, hasta ayer comenzaron a hacerse las diligencias para el acompañamiento de seguridad y la agenda, porque a la nueva titular de la UAPDE, Karla Victoria García Leura había olvidado que este lunes efectuarían esa actividad primordial para las madres buscadoras. 

Comentó que este contratiempo se subsanó y que pudieron conformar el equipo para poder salir a campo, en las inmediaciones de La Lajilla, la presa del ejido Laguna del Mante, a 30 kilómetros de la cabecera municipal, para intentar localizar restos de personas que han desaparecido.

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