Operativo de seguridad durante la Feria regional

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Fue presentado el operativo policiaco que brindará seguridad a la población durante los festejos de la Feria Regional, que se realizará del 4 al 9 de enero, hoy será inaugurada la fiesta de todos los fernandenses.

Los agentes establecerán estrategias para cuidar y vigilar el desarrollo del evento ferial, donde trabajarán de manera coordinada con Guardia Civil Municipal de Ciudad Fernández, Guardia Civil del Estado, Policía Ministerial y Guardia Nacional.

El evento será inaugurado este domingo por parte de las autoridades municipales y la coronación de la reina se realizará a las 9 de la noche, cuando sea inaugurada la fiesta.

Por lo que se le hace un llamado a la población para que acuda en familia y se divierta en grande durante los días que se realice el evento, que ofrecerá diversos espectáculos para que todos se diviertan.

