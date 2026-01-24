logo pulso
CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Estado

Operativo para reducir accidentes de motocicleta

También se les revisará que traigan en regla sus documentos

Por Carmen Hernández

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Cerritos.- Aumentan los accidentes donde están involucrados motociclistas en un 20% , ya que los conductores utilizan las calles como autopistas, por lo que anuncian autoridades la puesta en marcha de un operativo para hacerlos respetar el Reglamento de Tránsito o serán sancionados.

 La alcaldesa Ruth Castillo Montelongo informó que ya se está realizando una campaña intensiva sobre el uso de casco y que los motociclistas tengan los documentos en regla de la motocicleta que tripulan, ya que de lo contrario se les aplicará una sanción e incluso hasta se les recogerá el vehículo. 

Refiere la funcionaria que resulta preocupante la ola de accidentes viales donde están involucrados motociclistas, que se han incrementado en un 20%.

Los choferes de las motocicletas utilizan las calles y avenidas del municipio como autopistas, no miden el peligro en el que se involucran y hasta a terceras personas. 

Es por ello que se está realizando campañas de concientización en las instituciones educativas, pero en las calles ya se aplica el operativo para sancionar a los conductores rápidos y furiosos.

